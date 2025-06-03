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علوم الدار

حميد النعيمي يوجه بصرف مكرمة للصيادين في عجمان بمناسبة عيد الأضحى

حاكم عجمان
3 يونيو 2025 15:34

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بصرف مكرمة مالية بقيمة 5 ملايين درهم للصيادين المزاولين للمهنة من المنتسبين إلى جمعية عجمان للصيادين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المكرمة من صاحب السمو حاكم عجمان في إطار دعم سموه المتواصل لأبناء الوطن، وتحفيز المواطنين على مزاولة المهنة، وحرص سموه على تمكين الصيادين، وتذليل التحديات التي تواجههم، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم المهني والاجتماعي. ورفع أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما أعرب الغملاسي باسم الجمعية عن بالغ الشكر والتقدير لسموهما على دعمهما المتواصل للصيادين، وحرص سموهما على الحفاظ على مهنة الصيد وتنمية الثروة السمكية في الإمارة، من خلال توجيهاتهما بتسخير كافة الإمكانات لتعزيز هذا القطاع الحيوي وتشجيع المواطنين على التمسك به.

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 وأكد أن هذه المكرمة، التي تزامنت مع مناسبة دينية جليلة، أدخلت السرور على قلوب الصيادين وأسرهم، معتبراً أنها تجسّد عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، وتدعم جهود الجمعية في تحقيق أهدافها الرامية إلى صون الموروث البحري وتعزيزه في نفوس الأجيال القادمة. وقال إن الجمعية ستواصل العمل بكل طاقتها للارتقاء بهذه المهنة العريقة، وتوفير كل ما من شأنه تمكين الصيادين وتخفيف الأعباء عنهم، وفاء لثقة القيادة ودعمها اللامحدود.

 

المصدر: وام
حميد النعيمي
عيد الأضحى
الصيادين
عجمان
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