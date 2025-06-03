"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، على دولة الإمارات.

وكتب "المركز" في منشور على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.1 درجة مئوية في مليحة (الشارقة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.1 درجة مئوية في مليحة (الشارقة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 46.1 °C in Al Malaiha (Sharjah) at 14:15 UAE Local time. pic.twitter.com/951uWgBDLU — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 3, 2025