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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
3 يونيو 2025 16:56

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، على دولة الإمارات. 
وكتب "المركز" في منشور على منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 46.1 درجة مئوية في مليحة (الشارقة) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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