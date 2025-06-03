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انخفاض في درجات الحرارة غداً

الأرصاد
3 يونيو 2025 16:58

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 13 :21 والمد الثاني عند الساعة 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 02:51. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني عند الساعة 06:05، والجزر الأول عند الساعة 09:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:50.

 

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
درجة الحرارة
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