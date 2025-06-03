شرطة دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى

أكملت لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بخطة أمنية شاملة لتأمين المساجد والمصليات الكبرى، وتكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية والسياحية، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الأمن والسلامة العامة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن الخطة تتضمن نشر 515 دورية أمنية، و52 دورية دراجة هوائية، و21 دورية إنقاذ بري، و5 مركبات مستجيب، و130 مركبة دفاع مدني، إلى جانب توفير 34 زورقا للأمن البحري، و5 زوارق للإنقاذ، و2 طائرة عمودية، و139 نقطة إسعاف، و4 غرف عمليات وزورقي إسعاف، إضافة إلى 18 مستشفى وعيادة خارجية ومركز الاستجابة التابع لدبي الصحية.

وأوضح المزروعي أن خطة العيد تشمل كذلك تأمين منظومة النقل العام بـ 104 قطارات، و1240 حافلة، و13867 مركبة أجرة، و16981 مركبة فاخرة "ليموزين"، و43 وسيلة نقل بحري، و7 مراكز تحكم مروري، لضمان انسيابية الحركة.

وأشار إلى جاهزية مركز القيادة والسيطرة لاستقبال البلاغات الطارئة على مدار الساعة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، و901 لغير الطارئة، بالإضافة إلى خدمة "عين الشرطة" عبر التطبيق الذكي للإبلاغ عن المخالفات.

وناشد الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة بحذر، وتجنب استخدام الألعاب النارية، والانتباه للأطفال على الشواطئ والمسابح، مشدداً على خطورة الدراجات المائية بالقرب من أماكن تجمع الأسر.

واختتم بتأكيد حرص لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية على إسعاد العمال من خلال تنظيم بطولات رياضية أول وثاني أيام العيد في مناطق جبل علي والسطوة والمحيصنة والقوز من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل.