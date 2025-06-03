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علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل الفائزين من منطقة العين في الدورة 18 من جائزة خليفة التربوية

هزاع بن زايد يستقبل الفائزين من منطقة العين في الدورة 18 من جائزة خليفة التربوية
3 يونيو 2025 18:34

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين من منطقة العين بالدورة 18 من جائزة خليفة التربوية.
وقال سموه في منشور على منصة «إكس»: «استقبلنا الفائزين من منطقة العين بالدورة 18 من جائزة خليفة التربوية، التي تحتفي بالكفاءات التربوية والتعليمية، وتسهم في تحفيز التميُّز والابتكار انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، حول أهمية التعليم ودوره المحوري في بناء الأجيال».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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جائزة خليفة التربوية
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