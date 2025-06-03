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علوم الدار

رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين
3 يونيو 2025 19:06

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، اليوم - خلال اتصال هاتفي - مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا.
كما هنأ سموه، خلال الاتصال، معالي فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمنى له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم والازدهار، معرباً سموه عن تطلعه إلى العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما. 
من جانبه، شكر المستشار الألماني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، مؤكداً حرص بلاده على دفع علاقاتها مع دولة الإمارات إلى الأمام، بما يدعم التنمية المشتركة للبلدين.

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