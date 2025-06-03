مكتب شؤون الحجاج ينظم جولة تفتيشية على حملات الحج الإماراتية

نفذت لجنة إسعاد الحجاج، التابعة لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، جولة تفتيشية شاملة على مقار عدد من حملات الحج الإماراتية، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان مستويات السلامة والنظافة، وجاهزية المرافق وفق المعايير المعتمدة من مكتب شؤون حجاج الإمارات، وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لضمان إسعاد حجاج الدولة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.

وتضمنت الجولة التفتيشية تقييم مراجعة مستوى الخدمات وفق المواصفات المعتمدة، حيث أكدت اللجنة التزامها بتكثيف هذه الجولات خلال الأيام المقبلة، لرفع مستوى الالتزام بالمعايير مع اقتراب بدء موسم الحج 2025.