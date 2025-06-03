«كوسباس - سارسات» تطلق مبادرات توعوية وتدريبية

جمعة النعيمي (أبوظبي)



واصل الاجتماع الـ39 للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ، عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية «كوسباس - سارسات»، أعماله في أبوظبي لليوم السابع، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص من 45 دولة.

وأعلنت منظمة «كوسباس - سارسات» إطلاق سلسلة من المبادرات التوعوية والتدريبية، ضمن فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة (JC-39) الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء. وتضمنت المبادرات إنتاج وتحديث مواد مرئية وتدريبية لتعزيز الوعي بنظام «كوسباس - سارسات»، بما في ذلك فيديوهات تدريبية مخصصة لمشغلي النظام، ومواد توعوية حول أجهزة الاستغاثة من الجيل الثاني، كما تسعى الجهود إلى ترجمة عدد من هذه المواد إلى اللغة العربية؛ بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين في المنطقة.

واستعرضت المنظمة خططاً لإنتاج محتوى جديد يغطي موضوعات متعلقة بمراكز البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مواد تعريفية بأجهزة الاستغاثة من الجيل الثاني، ودعم أنظمة مراكز مراقبة المهمة بما يعزز جاهزية واستجابة هذه المراكز في حالات الطوارئ. وأكدت المنظمة أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم المحتوى التدريبي والتوعوي، وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة لحالات الاستغاثة وإنقاذ الأرواح حول العالم.