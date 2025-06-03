أبوظبي (وام)



أعلنت شركة منافع للتطوير والاستثمار تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت شعار «معك للحياة».

وتأتي هذه المساهمة، في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات المجتمع لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، بما يسهم في ترسيخ قيم البذل والعطاء الراسخة في الإمارات.

وتسعى الحملة إلى إنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وقالت شركة منافع للتطوير والاستثمار، إن حملة وقف الحياة تجسد الحرص على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والسعي لتوفير رعاية صحية مستدامة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، حيث تأتي حملة وقف الحياة لتشكل مصدراً مستداماً لتمويل علاجهم، والتخفيف عنهم، وتأمين متطلباتهم.