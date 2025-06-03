الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة»

استثمارات بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الحياة»
4 يونيو 2025 01:31

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة منافع للتطوير والاستثمار تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، تحت شعار «معك للحياة». 
وتأتي هذه المساهمة، في ظل الإقبال المتزايد من أفراد ومؤسسات المجتمع لدعم الحملة، التي تهدف إلى توفير تمويل مستدام للمساهمة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، بما يسهم في ترسيخ قيم البذل والعطاء الراسخة في الإمارات.
وتسعى الحملة إلى إنشاء وقف تغطي استثماراته نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى استثمار أموال الوقف للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.
وقالت شركة منافع للتطوير والاستثمار، إن حملة وقف الحياة تجسد الحرص على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، والسعي لتوفير رعاية صحية مستدامة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وأصحاب الهمم، حيث تأتي حملة وقف الحياة لتشكل مصدراً مستداماً لتمويل علاجهم، والتخفيف عنهم، وتأمين متطلباتهم.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» صرح تنموي يجسد قيم دولة الإمارات في العطاء
أبوظبي تعزز جهودها في خفض التلوث البلاستيكي
وقف الحياة
أبوظبي
أوقاف أبوظبي
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©