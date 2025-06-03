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علوم الدار

إطلاق منظومة متكاملة للتفتيش ومراقبة أنشطة إدارة النفايات في أبوظبي

عمليات تقييم شاملة لمراحل إدارة النفايات (أرشيفية)
4 يونيو 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي، منظومة متكاملة لإدارة ومراقبة أنشطة النفايات في مختلف مناطق الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال البيئي وتنظيم قطاع النفايات، بما يدعم رؤية الإمارة في تحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وتشمل المنظومة الجديدة، دمج ثلاثة أنظمة رئيسة هي: «نظام التفتيش والرقابة على أنشطة إدارة النفايات»، و«نظام السلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاع»، إضافة إلى «النظام الإلكتروني لتتبع ومراقبة عمليات نقل النفايات».
ويهدف هذا التكامل إلى تطوير ممارسات مستدامة في إدارة النفايات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت، ورفع فعالية أنشطة التفتيش والرقابة.
كما تسهل المنظومة، الإجراءات أمام المتعاملين في قطاع النفايات، من خلال عمليات تقييم شاملة لمراحل إدارة النفايات كافة، بدءاً من الجمع والنقل مروراً بالمعالجة والتخزين، إلى جانب دراسة الفجوات والتحديات الحالية، بما يمكن «الهيئة» من تعزيز جاهزيتها المستقبلية، وتطوير منظومة تشريعية وتنفيذية أكثر كفاءة.
وقال المهندس سالم مبارك البريكي، مدير إدارة النفايات في «الهيئة»، إن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقلة نوعية في جهودنا نحو إدارة فعالة للنفايات، وتعزيز الشراكات المؤسسية لتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية، كما يسهم في تمكين كوادر «الهيئة» ميدانياً.

التزام
تعكس المبادرة التزام هيئة البيئة في أبوظبي بتعزيز الرقابة البيئية، وتنظيم قطاع النفايات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي.

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