تعاون وشراكة بحثية بين «تريندز» و«الوطنية للعلوم» في طاجيكستان

أبوظبي (الاتحاد)



بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في جمهورية طاجيكستان، آفاق التعاون والشراكة في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال العلوم الإنسانية، وتطوير البحوث الأساسية والتطبيقية، إلى جانب التعاون الفعال في إطلاق برامج تدريبية متخصصة.

جاء ذلك، على هامش مشاركة «تريندز» في المؤتمر الدولي للحفاظ على الأنهار الجليدية 2025، الذي عقد في طاجيكستان، حيث التقى عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، وحمد الحوسني، الباحث الرئيسي، ورئيس قسم دراسات الإسلام السياسي في «تريندز»، قابلجان خوشوخت زاده، رئيس الأكاديمية، وعدداً من القيادات الأكاديمية والخبراء، وذلك في مقر الأكاديمية بالعاصمة الطاجيكستانية دوشانبي. وتطرق النقاش بين الجانبين، إلى آليات تفعيل التعاون في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي وتبادل الخبرات والتجارب، والتدريب المشترك، إضافة إلى تطوير المشاريع البحثية الأساسية والتطبيقية، كما اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المشتركة.

وقال زاده، إن الأكاديمية منفتحة على التعاون البناء مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي أصبح في مقدمة مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الموثوقة والنشطة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح زاده أن الأكاديمية مهتمة بالتعاون مع «تريندز» في المجالات البحثية والأكاديمية، خاصة في إعداد البحوث والدراسات المشتركة التي تناقش وتحلل الأحداث والتحديات التي يواجهها العالم، ومنها قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتطرف الفكري، والاقتصاد والتنمية المستدامة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على دور البحث العلمي في دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.



نشر المعرفة الهادفة

ثمن زاده جهود «تريندز» الداعمة للبحث العلمي ونشر المعرفة الهادفة، مبيناً أن هناك مساحات واسعة للتعاون والشراكة بين الجانبين، خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية.

بدوره، أكد عبدالعزيز الشحي، الباحث الرئيسي ونائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، أن المركز يسعى إلى تعزيز وتنويع شراكاته الاستراتيجية العالمية مع كبريات المؤسسات البحثية والأكاديمية الفاعلة.

من جانبه، أشار حمد الحوسني، الباحث الرئيسي، ورئيس قسم دراسات الإٍسلام السياسي في «تريندز»، إلى أن اللقاء مع قيادات الأكاديمية الوطنية للعلوم، تركز حول أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والخبراء من الجانبين.

وذكر الحوسني أن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في المجالات البحثية والتدريبية والاستشارية.