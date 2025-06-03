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علوم الدار

«دبي للمستقبل» تطلق 5 برامج تدريبية جديدة حتى نهاية 2025

مشاركون في إحدى الفعاليات (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، 5 برامج تدريبية جديدة سيتم تنظيمها حتى نهاية عام 2025؛ بهدف تمكين القادة والمتخصصين وخبراء المستقبل والابتكار الطموحين من مختلف القطاعات بالمهارات الحيوية في مجالات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتستهدف برامج الأكاديمية المديرين التنفيذيين والقيادات التنفيذية والاستراتيجية، ومصممي السياسات وصناع القرار من مستويات الإدارة المتوسطة والعليا، بالإضافة إلى رواد الأعمال والأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم في تخصصات الاستراتيجية، والابتكار واستشراف المستقبل وإدارة برامجه. ويمكن التسجيل في هذه الدورات عبر الموقع الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/ar/dfac-courses).
تغطي برامج أكاديمية دبي للمستقبل مجموعة واسعة من المجالات، من بينها تخطيط السيناريوهات، وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، والابتكار، ومرونة القيادة، وتحول الاستراتيجيات. وهي تقدم بالتعاون مع مؤسسات عالمية وخبراء متخصصين، حيث صممت كل دورة لتزويد المشاركين برؤى عملية وأدوات قابلة للتطبيق الفوري في العمل وحتى في الحياة الشخصية. وتشمل هذه البرامج الجديدة برنامج القيادة الاستشرافية «16 - 17 يونيو»، وبرنامج ابتكارات تعزز المستقبل «22 - 24 سبتمبر»، وبرنامج بيئة العمل الذكية «7 - 8 أكتوبر»، وبرنامج التفكير الاستشرافي «24 - 25 نوفمبر»، وبرنامج الاستشراف محرك الابتكار «8 - 10 ديسمبر 2025».

3 ركائز
تقوم البرامج كافة على الركائز الثلاث الأساسية للأكاديمية، وهي: التفكير المستقبلي، وتقنيات المستقبل، ومنهجيات المستقبل، وتشمل مهارات مثل بناء السيناريوهات، والتفكير المنهجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير القيادة في استشراف المستقبل. حيث سيخرج المشاركون من البرامج بمزيج من الخبرة النظرية ودراسات الحالة الواقعية وورش العمل التطبيقية التي تؤسس لمنهجية جديدة في التفكير والتخطيط والتغيير. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول البرامج الجديدة لأكاديمية دبي للمستقبل عبر زيارة الرابط الإلكتروني: https://www.dubaifuture.ae/ar/dfac-courses

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