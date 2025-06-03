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علوم الدار

تعاون أكاديمي بين «جامعة أبوظبي» ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الابتكار الصناعي والتفاعل الأكاديمي، وتمكين الكوادر الوطنية لدعم النمو الصناعي المستدام، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي في الدولة، وتطوير برامج تدريب متخصصة للطلبة والشركات الناشئة، لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات».
وقع المذكرة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير جامعة أبوظبي للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي.
وتحدد مذكرة التفاهم إطار عمل متكامل للتعاون ضمن مبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز الابتكار الصناعي والتفاعل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، فضلاً عن صقل مهارات المواهب الوطنية وتنميتها. 

 

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مذكرة تفاهم
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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