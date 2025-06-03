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علوم الدار

المدارس الحكومية تبدأ مراجعات شاملة لمقررات امتحانات نهاية العام

توظيف الاختبارات التكوينية في تتبع التقدم الدراسي للطلبة والطالبات (الاتحاد)
4 يونيو 2025 01:31

دينا جوني (أبوظبي) 

بدأت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة مراجعات شاملة للمواد الدراسية والمقررات التعليمية، استعداداً لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والمقرر إجراؤها، خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو الجاري، وفق جدول زمني معتمد من وزارة التربية والتعليم.
تأتي هذه المرحلة ضمن استعدادات المدارس لتقديم دعم أكاديمي ممنهج للطلبة، حيث تسهم المراجعات في تعزيز فهم المفاهيم الأساسية، ومعالجة الفاقد التعليمي، من خلال تحليل نتائج الاختبارات المركزية السابقة التي توفر بيانات غنية تسهم في تحديد نواتج التعلم التي شكلت تحدياً لدى بعض الصفوف الدراسية.
وأتاحت هذه النتائج للهيئات التدريسية فرصة التدخل المدرسي المبكر لسد الفاقد التعليمي خلال الفصلين السابقين، بالإضافة إلى توظيف الاختبارات التكوينية التي نُفذت على مدار العام الدراسي في تتبع نمو الطلبة وتقدمهم في المعايير الأساسية، بما يضمن نقل بيانات دقيقة تسهم في بناء خطط تعليمية انتقالية فعالة للعام الدراسي المقبل.
واختبارات مواد المجموعة «ب» العملية تختتم اليوم الأربعاء، وتشمل مجموعة من المواد التطبيقية التي تعزز المهارات العملية والابتكارية للطلبة، وهي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، الفنون، التربية البدنية والصحية، إدارة الأعمال، اللغة الثالثة، والعلوم الصحية.
وتهدف وزارة التربية والتعليم إلى ضمان الجاهزية الأكاديمية للطلبة قبل دخول امتحانات المواد الأساسية، من خلال تفعيل الخطط الدراسية والبرامج الإثرائية التي تراعي الفروق الفردية، وتستند إلى تحليل معمق للبيانات التي تقدمها نظم التقييم المركزية.
ومن المتوقع أن تسهم المراجعات في دعم الطلبة، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، بما يواكب تطلعات المنظومة التعليمية في الدولة نحو ترسيخ مخرجات تعليمية عالية الجودة، تعزز من تنافسية الطلبة.

 

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