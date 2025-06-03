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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية

عبدالرحمن الجابر يصافح توميسلاف دونشيف
4 يونيو 2025 01:31

صوفيا (وام)

التقى عبدالرحمن أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بلغاريا، معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء وزير الابتكار في الحكومة البلغارية. وأكد الجابر، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرصه على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
بدوره، أشاد معالي توميسلاف دونشيف، بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبلغاريا، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال الابتكار وفي العديد من القطاعات الحيوية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين.

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