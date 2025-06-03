سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده لرئيس الإكوادور

كيتو (وام)



قدم إبراهيم سالم العلوي، أوراق اعتماده إلى فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدولة الإمارات لدى الإكوادور، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر كارونديليت بالعاصمة كيتو.

ونقل العلوي تحيات القيادة الرشيدة إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة نوبوا، السفير العلوي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وبحث سبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.