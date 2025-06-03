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علوم الدار

فريق من الشارقة يمثل الإمارات عالمياً في «تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء»

خلال وداع الفريق (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

توجه فريق إماراتي من إمارة الشارقة إلى الولايات المتحدة الأميركية، أمس، لحضور حفل تكريم الفرق الفائزة في تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء لعام 2024، المقرر إقامته اليوم «الأربعاء» بمركز «غودارد» لرحلات الفضاء في مدينة جرينبلت الأميركية، بعد أن حقق الفريق إنجازاً كبيراً بفوزه بجائزة «أفضل فريق ملهم» في هذه المسابقة العالمية، ضمن الفرق العشرة الفائزة على المستوى العالمي.
ويعد فريق «أنو فيشرز»، الفريق الوحيد الفائز من دولة الإمارات، وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية مع فرق من مختلف أنحاء العالم، بعد ترشيحهم ضمن 40 فريقاً من المرشحين النهائيين على مستوى العالم، وقد تم تنظيم التحدي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي جامعة دبي.
وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، على الأهمية البالغة لتحدي ناسا لتطبيقات الفضاء، في تحفيز الشباب من مختلف الفئات العمرية على ابتكار حلول تسهم بشكل فعال في التصدي للتحديات التي تواجه كوكب الأرض والفضاء على حد سواء.
وعبر الدكتور البستكي عن فخره بالإنجاز العالمي الذي حققه الفريق، مشيراً إلى أن هذا التفوق يجسد ثمرة الدعم المستمر الذي توليه دولة الإمارات للإبداع والابتكار، وذلك تماشياً مع رؤيتها واستراتيجيتها الوطنية 2030، التي تركز على الابتكار في مسيرتها التنموية.

تعزيز ثقافة الابتكار 
قال المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال «جي أي إي» الشريك الاستراتيجي، إن تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء، يعد من أبرز المبادرات العالمية الرائدة في دعم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين فئة الشباب من مختلف الأعمار، لا سيما في مجالات تكنولوجيا الفضاء، حيث يوفر منصة محفزة لتطوير الأفكار، وتحويلها إلى حلول عملية حلول لمختلف التحديات التي تواجه قطاعات التكنولوجيا المتعددة.
وقد تمكن الفريق من تطوير خطة درس لتثقيف طلاب المدارس الثانوية حول أهداف التنمية المستدامة، وأنه يمكن دمجها في وحدة علمية يمكن أن تكون بالفعل جزءاً من المناهج الدراسية على سبيل المثال، وحدة حول الطقس والجيولوجيا وصحة التربة، وغيرها.
يذكر أن «تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء»، هو أكبر هاكاثون عالمي يشارك فيه أفراد من مختلف الأعمار من جميع أنحاء العالم.

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