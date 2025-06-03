«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدليل الموحد للوحات الإعلانية والتجارية

الشارقة (وام)



ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما ثمن المجلس اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة 400 وظيفة جديدة لمواطني ومواطنات الإمارة في الجهات الحكومية بالإمارة، واعتماد 55.8 مليون درهم لبرنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لدعم المواطنين وتعزيز استقرارهم وتوفير العيش الكريم لهم، ورفع مهارة وكفاءة الموظفين والباحثين عن عمل.

وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق الوطنية التي تعاملت مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية، وأثبتت خلالها الفرق الجاهزية والكفاءة العالية في التصرف ومواجهة التحديات ونجاح خطط التعامل مع الأزمات التي وضعتها، مثمناً الاستجابة الميدانية السريعة والتكاتف الكبير من قبل الفرق الوطنية التي ساهمت في عدم حدوث خسائر بشرية.



اشتراطات ومعايير

اعتمد المجلس الدليل الموحد للوحات الإعلانية والتجارية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الترويج للهوية المرئية للأنشطة التجارية مع الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ويعد الدليل خريطة طريق توفر آلية ومبادئ التصميم للوحات الإعلانية والتجارية، بالإضافة إلى الاعتبارات والجوانب التنظيمية الأساسية المطلوبة لضمان بيئة حضرية متناغمة وجاذبة بصرياً.

ويحتوي الدليل على مجموعة من الأبواب والفصول، منها اشتراطات ومعايير اللوحات الإعلانية والإرشادية ولوحات المحال التجارية، وأنواعها ومواقعها، والتصاريح والإجراءات وفئات المتعاملين والرقابة والإشراف.



مبادرات

استعرض المجلس المبادرات الاجتماعية التي تنفذها إمارة الشارقة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ودعم نموها وترابط أجيالها، مع التمسك بالقيم والمبادئ والاعتزاز بالهوية الإماراتية والعربية والإسلامية.