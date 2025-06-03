«خيرية الشارقة» تطلق شبكة مياه في طاجكيستان

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، إطلاق مشروع إنشاء شبكة مياه متكاملة في جمهورية طاجيكستان، وذلك ضمن مبادراتها الخيرية، بتكلفة إجمالية بلغت 220.400 درهم، يستفيد منها بشكل مباشر 1000 أسرة تعاني انعدام المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية والجبلية.

وقال خالد حسن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن المشروع يمثل استجابة إنسانية عاجلة لمعاناة المئات من الأسر التي تفتقر إلى مصادر مياه نظيفة، حيث تضطر النساء والأطفال لقطع مسافات طويلة يومياً لجلب كميات قليلة لا تكفي للاستخدام، وهو ما يفاقم من الأعباء المعيشية والصحية على تلك المجتمعات. وأضاف: «نسعى في الجمعية إلى توجيه الجهود نحو المشاريع المستدامة التي تضمن حلولاً دائمة، وشبكة المياه التي نقيمها في طاجيكستان ستكون بإذن الله شريان حياة جديداً لـ1000 أسرة، وتفتح أمامهم باباً نحو الاستقرار والكرامة، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات في دعم المجتمعات الضعيفة، وتعزيز التنمية الإنسانية عالمياً». وأشار آل علي إلى أن المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة للجمعية خلال عشر ذي الحجة، والتي تشمل عشرة مشاريع نوعية في قطاعات متعددة.

ودعا آل علي كافة أفراد المجتمع وأهل الخير من المحسنين إلى دعم المشروع والمشاركة في حملة العشر المباركة، مبيناً أن التبرع متاح عبر الرسائل النصية، أو عبر الموقع الرسمي للجمعية www.shjc.ae، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 80014، إلى جانب وسائل الدفع الحديثة مثل Apple Pay وSamsung Pay. وكذلك الشاشات الذكية المنتشرة في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمساجد، وكذلك بطاقات الائتمان أو التحويلات عبر الحسابات البنكية.