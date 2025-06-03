«الشارقة للتعليم الخاص» تتوج أبطال القراءة

الشارقة (الاتحاد)



كرّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الفائزين في مبادرة «من فكر سلطان»، التي أطلقتها بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، تحت شعار «العلم والمعرفة سبب التقدم وأساس التنمية»، وشاركت فيها 45 مدرسة خاصة بالإمارة، شملت طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في المناهج كافة.

وتقوم المبادرة على اختيار كتاب من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وطرحه على طلاب المدارس للقراءة والاطلاع، حيث تهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الطلبة، وتعزيز ارتباط الطلبة بالسرد والتاريخ والفكر والحوار، التي يركز عليها سموه في مؤلفاته، وكذلك تنمية مهارة القراءة الحرة داخل المجتمع المدرسي، وتحفيز روح التنافس بين طلبة المدارس الخاصة ضمن الفئة العمرية المستهدفة.