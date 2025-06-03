الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تتوج أبطال القراءة

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الفائزين في مبادرة «من فكر سلطان»، التي أطلقتها بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، تحت شعار «العلم والمعرفة سبب التقدم وأساس التنمية»، وشاركت فيها 45 مدرسة خاصة بالإمارة، شملت طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر في المناهج كافة.
وتقوم المبادرة على اختيار كتاب من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وطرحه على طلاب المدارس للقراءة والاطلاع، حيث تهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الطلبة، وتعزيز ارتباط الطلبة بالسرد والتاريخ والفكر والحوار، التي يركز عليها سموه في مؤلفاته، وكذلك تنمية مهارة القراءة الحرة داخل المجتمع المدرسي، وتحفيز روح التنافس بين طلبة المدارس الخاصة ضمن الفئة العمرية المستهدفة.

أخبار ذات صلة
خطة استباقية لـ 5600 رحلة بين مدن الشارقة في العيد
سوق المواشي في الذيد يستكمل استعداداته
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الشارقة
التعليم الخاص
القراءة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©