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علوم الدار

عمار النعيمي: «شبكة السكك الحديدية» أهم المشاريع الوطنية

عمار النعيمي لدى استقباله وفد «الاتحاد للقطارات» بحضور راشد بن حميد وفي الصورة شادي ملك (وام)
4 يونيو 2025 01:31

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد من أهم المشاريع الوطنية، التي تجسد رؤية الدولة بشأن تحقيق مستقبل أفضل لقطاع النقل والبنية التحتية‎.‎ جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه بمبنى الجهات ‏الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، وفداً من شركة قطارات الاتحاد ترأسه شادي ملك، الرئيس التنفيذي للشركة‎. 
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن شبكة السكك الحديدية الوطنية حققت تقدماً نوعياً في ‏قطاع النقل بالدولة، مؤكداً أهميتها في ربط مختلف مناطق الدولة في المستقبل، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير القطاعات اللوجستية‎.‎ وشدد سموه على أن الشبكة الوطنية تعد إضافة قوية لمنظومة الإمارات الاقتصادية، وتجسد مرحلة ‏جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها، وتعزز رفاه شعبها والمقيمين على أرضها‎.‎‏ 

سكك حديثة وآمنة
استمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول مستجدات الشبكة، التي تمثل أحد أكبر ‏مشاريع النقل الاستراتيجية التي تربط مختلف إمارات الدولة عبر سكك حديدية حديثة وآمنة، تعزز التكامل ‏الاقتصادي والاجتماعي‎.‎  واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ما تم إنجازه من أعمال ضمن الشبكة، إلى جانب ‏الخطط المستقبلية لتوسيع شبكة النقل عبر السكك الحديدية، بما يعزز الربط بين مختلف ‏إمارات الدولة‎.‎ 
وقدم الوفد إلى سموه عرضاً يتضمن دراسة شاملة لتوسعة شبكة القطارات، بما يسهم في تطوير ‏منظومة النقل المستدام، ويواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة‎.‎ وتطرق اللقاء لأهمية الشبكة في ربط المدن الرئيسية والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية في ‏مختلف مناطق الدولة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب‎‎.‎   وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى دور القطاع الخاص في دعم وإنجاح هذه المشاريع ‏الاستراتيجية، مشيراً إلى مساهماته في مجالات التمويل والتشغيل والخدمات اللوجستية‎.‎ وثمن سمو ولي عهد عجمان جهود فرق عمل شركة قطارات الاتحاد، مشيداً بكفاءتهم العالية.‎ 

التنمية الشاملة
نقل شادي ملك، لسمو ولي عهد عجمان، تحيات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ‏آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة ‏قطارات الاتحاد‎.‎‏‎ ‎وثمن ملك حرص سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعة المشاريع الوطنية، ودعم سموه ‏المتواصل لكل ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.‎

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