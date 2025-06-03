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«القيادة العليا» بشرطة الشارقة يستعرض خططاً ومبادرات خدمية

«القيادة العليا» بشرطة الشارقة يستعرض خططاً ومبادرات خدمية
4 يونيو 2025 01:31

الشارقة (وام)

استعرض مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة، خلال اجتماعه الخامس لعام 2025 الذي عقد أمس بمقر القيادة برئاسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، عدداً من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الخدمية التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين، وذلك في إطار حرص القيادة على مواصلة تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق مستويات أعلى من جودة الخدمات الأمنية والمجتمعية.
وتناول الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس ومديرو الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة إلى جانب عدد من الضباط ذوي الاختصاص، مبادرة «حصادة السعادة» التي ركّزت على تحليل البيانات الإحصائية ومؤشرات الأداء المرتبطة بسعادة المتعاملين وجودة الخدمات، إلى جانب متابعة الجهود التطويرية في تحسين قنوات تقديم الخدمة ورفع كفاءة المنصات الرقمية والتفاعلية، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق الاستباقية في تلبية احتياجاتهم.
واستعرض الاجتماع الخطة المرورية الشاملة لفترة وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة المرورية، وتوفير تجربة تنقل آمنة وسلسة للجميع، ومناقشة آلية تفعيل مبادرة «النقاط الأمنية»، وهي مراكز شرطية مصغّرة موزعة على المناطق الحيوية في إمارة الشارقة، تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني، وتقديم الخدمات الشرطية بسرعة وكفاءة.
وأكد مجلس القيادة العليا أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يُعزز الريادة في الخدمات الأمنية، ويواكب التوجهات الحكومية في بناء مؤسسات متميزة قادرة على مواكبة التحديات.

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