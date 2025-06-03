افتتاح سوق الأضاحي والأسر المنتجة في «العامرة»

العين (وام)



أعلنت بلدية مدينة العين، عن افتتاح سوق الأضاحي والأسر المنتجة في ساحة شمال منطقة العامرة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع خلال هذه المناسبة المباركة، مع ضمان بيئة منظمة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة والصحة العامة.

وأكدت البلدية أن السوق يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، من خلال تخصيص مساحات لعرض منتجاتهم المحلية، بما يعزز من فرص التمكين الاقتصادي ويسهم في تشجيع الصناعات المحلية، ويمثل فرصة حقيقية لتجسيد القيم المجتمعية النبيلة المرتبطة بعيد الأضحى المبارك، في أجواء تفاعلية.

من جانب آخر، تنظم مراكز بلدية مدينة العين مجموعة من المبادرات والأنشطة الترفيهية والثقافية لعيد الأضحى المبارك موجهة لفئات المجتمع المختلفة، منها: مبادرة «عيدية بلديتنا» و«فرحة عيد» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف التواصل مع شرائح المجتمع وإدخال الفرح والسرور على قلوب فئة الأيتام، وذلك في إطار دور البلدية في تعزيز التلاحم المجتمعي، عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية تُلبي تطلعات مجتمع العين، وتُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مشاعر الفرح والانتماء بين السكان خلال الأعياد والمناسبات.