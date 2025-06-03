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خطة متكاملة لـ«إسعاف دبي» خلال عيد الأضحى

جاهزية تامة للعيد (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

كشف مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن الجاهزية التامة للمؤسسة واستعداد طواقمها للحفاظ على سلامة سكان وزوار دبي، من خلال تغطية فعاليات عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق السكنية ومختلف المناطق السياحية في الإمارة.
وقال: إنه تم تخصيص كوادر إسعافية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، موزعين على 139 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف، والمستجيب السريع، والدرّاجات الهوائية، والزّوارق البحرية، والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.
كما أكد جلفار استعداد وحدات الإسعاف التخصصية المختلفة لتلبية أي حادث طارئ، إضافة إلى مركبات التزويد الميداني والدعم والمساندة الموجودة طوال اليوم، لتلبية أي بلاغات طارئة ضمن خطة محكمة على مدار الساعة طوال أيام العيد، كما تم تأكيد تواجد أطباء الطوارئ ميدانياً على مدار الساعة لتقديم الدعم الطبي المتخصّص في الحالات الحرجة لا سمح الله.
وأوضح جلفار أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيكونون بالقرب من مصليات العيد، والمناطق السكنية، ومراكز التسوق، والمناطق السياحية، والشواطئ والحدائق العامة، ومناطق سكن العمال، كما سيتم تأمين صالات مطار دبي الدولي من خلال توفير 16 وحدة إسعافية في مباني المطار، نظراً لما تشهده فترة الأعياد من ازدياد في حركة المسافرين، مؤكداً أن طواقم المطارات مستعدة أيضاً لاستقبال وفود الحجاج بعد عودتهم.
وناشد جلفار أولياء الأمور، بضرورة توخي الحذر أثناء مرافقة أطفالهم على الشواطئ وفي برك السباحة، تجنباً لحوادث الغرق، داعياً مستخدمي الطريق إلى التعاون مع مركبات الإسعاف وإفساح المجال لها للمرور.

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