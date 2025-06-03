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إسعاد 1000 عامل في أبوظبي بـ«كسوة العيد»

فريق إدارة البيئة والصحة والسلامة والعمال في أحد المواقع الإنشائية (من المصدر)
4 يونيو 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، مبادرة «كسوة العيد» بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضمن إطار تجسيد قيم عام المجتمع مستهدفة إسعاد أكثر من 1000 عامل، ومشاركتهم فرحة العيد، وذلك ضمن إطار التزام البلدية بقيم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والحرص على تكريس مبادئ التواصل والتراحم وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وزار فريق من إدارة البيئة والصحة والسلامة، عدداً من المواقع الإنشائية لتقديم التهنئة، والهدايا الرمزية للعمال في عدد من المناطق مثل: «جزيرة أبوظبي، وجزيرة الريم، وبني ياس، ومدينة الرياض، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس».
كما حرصت إدارة البيئة والصحة والسلامة، على الاستفادة من هذه المبادرة توعوياً من خلال تحفيز العمال والمسؤولين عن المواقع الإنشائية، على أهمية تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.

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أبوظبي
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