أعلى المعايير لضمان راحة وسلامة حجاج الدولة

صالح البحار ووام (مكة المكرمة)



عقد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، اجتماعاً مع رؤساء اللجان، بحضور أحمد راشد النيادي، مدير عام «الهيئة»، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، لمراجعة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال حجاج الدولة.

وأكد معاليه أهمية العمل بروح الفريق والتكاتف في أداء المهام، مشيداً بجهود الفرق، داعياً إلى مواصلة الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان راحة وسلامة الحجاج في جميع مراحل تنقلهم لأداء مناسكهم براحه ويسر.

في سياق متصل، نفذت لجنة إسعاد الحجاج، التابعة لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، جولة تفتيشية ميدانية شاملة على عدد من مقار حملات الحج الإماراتية؛ بهدف التأكد من جاهزية الخدمات وامتثالها للمعايير المعتمدة من المكتب، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لحجاج الدولة. وتركزت الجولة على فحص مستوى النظافة العامة، ومعايير السلامة، وتوافر الكوادر الإدارية والطبية والوعظية في كل حملة، بالإضافة إلى جاهزية المرافق الصحية والخدمية، بما فيها السكن والمطاعم والعيادات.







وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات ستتواصل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب بدء مناسك الحج، وذلك لمتابعة التفاصيل اليومية وضمان معالجة أي ملاحظات فوراً، بما يرفع مستوى الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة.

وقال خالد الظنحاني من مكتب إسعاد الحجاج بمكتب شؤون الحجاج:

نحن نعمل بروح الفريق الواحد، وفق توجيهات واضحة من قيادة الدولة، وهدفنا تقديم رحلة حج نموذجية، يشعر فيها الحاج الإماراتي بالطمأنينة والرعاية في كل لحظة من رحلته، وهنا يأتي دورنا في التأكد من أن كل شيء في الحملات لا بد أن يكون بشكل مميز ومثالي.







ويأتي هذا الجهد ضمن رؤية شاملة تتبناها دولة الإمارات في خدمة حجاجنا، تقوم على مبادئ الجودة والاهتمام الإنساني، وتحرص على إسعاد الحجاج عبر توفير تجربة روحانية متكاملة، تتسم بالراحة، والرعاية الصحية، والمتابعة الإدارية المستمرة.

وعبر عدد من الحجاج الإماراتيين عن رضاهم عن مستوى التنظيم والرعاية، مشيدين بسرعة الاستجابة للطلبات، وحرص فرق العمل على تلبية احتياجاتهم اليومية في المخيمات والمرافق. وأشاد سعيد الكعبي بالتنظيم قائلاً: نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وجميع المسؤولين، لما رأيناه من حفاوة الاستقبال خصوصاً من بعثة مكتب شؤون الحجاج، الذين سبقوا الحجاج جميعاً بأشهر طويلة، حيث قاموا بتجهيز جميع الأمور التي يحتاج إليها الحاج، مما جعلنا نشعر براحة وطمأنينة، وقد تم استقبالنا بالورود، ولذلك نحن مستمتعون بخدمات سبعة نجوم. أما الحاجة ريم النعيمي، فقد بدأت بالشكر والثناء على مكتب شؤون الحجاج، خصوصاً ملتقى الحجاج الذي عقد في الدولة، وكان أكثر من رائع في جميع جوانبه، قائلة، إن كلمة شكراً لا تفيهم حقهم، ونحمد الله على القيادة الحكيمة للدولة التي سخرت كل الإمكانات لخدمة الحجاج.







تنسيق متكامل

يواصل مكتب شؤون حجاج الإمارات استعداداته المكثفة لموسم الحج 2025، عبر تنسيق متكامل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وتوفير بيئة خدمية ترتقي إلى تطلعات الحجاج الإماراتيين، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للدولة.



يسر وسلاسة

من جانبه، أكد سهيل حمد الجنيبي أنه منذ أن استلم رسالة الموافقة على الحج، بدأ يحس بالاهتمام من خلال الورش والمتابعة الدائمة في الدولة. وكذلك في رحلة السفر من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة كان كل شيء يسير بيسر وسلاسة، فمكتب شؤون الحجاج يقدم خدمات لم نكن نتوقعها حتى في الخيال.