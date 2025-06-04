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سفير الإمارات بسوريا يشارك في حفل استئناف "فلاي دبي" رحلاتها إلى مطار دمشق

سفير الإمارات بسوريا يشارك في حفل استئناف "فلاي دبي" رحلاتها إلى مطار دمشق
4 يونيو 2025 10:40

 شارك حسن أحمد الشحي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية، في حفل استئناف رحلات شركة "فلاي دبي" إلى مطار دمشق الدولي، وذلك بمشاركة رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد صليبي وعدد من موظفي الهيئة ومن كوادر مطار دمشق الدولي.
وقال الشحي خلال مراسم الحفل: " يسعدنا استئناف شركة "فلاي دبي" رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في إطارالعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين، وبما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز التواصل والربط الجوي الإقليمي والدولي".

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وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بدعم كافة الجهود التي تحقق التنمية والاستقرار للشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والتعايش السلمي والتنمية.

المصدر: وام
الإمارات
فلاي دبي
سوريا
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