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بلدية عجمان تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

بلدية عجمان تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
4 يونيو 2025 11:56

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الذكية.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يتواءم مع توجه رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.   

وأكدت الدائرة أن المقاصب في الإمارة قد تم تجهيزها بالكامل، مع توفير كوادر طبية متخصصة لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفق المعايير العالمية، لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض. 

وسيفتح المقصب المركزي أبوابه للجمهور في يوم عرفة من الساعة الـ 7:30 صباحًا وحتى الـ 03:00 عصرًا، ويستمر العمل في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرةً وحتى الساعة الـ 04:00 عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد من الساعة الـ 07:00 صباحاً وحتى الـ 04:00 عصراً، مبينةً أنها وفرت الكوادر الفنية والعمالة المدربة، إلى جانب التأكد من جاهزية المعدات لاستيعاب مختلف أنواع الأضاحي.   

وأوضحت الدائرة أن مقصب مصفوت سيعمل على فترتين من يوم عرفة وحتى ثالث أيام العيد، حيث تبدأ الفترة الصباحية من 07:00 صباحًا حتى 01:00 ظهرًا،  والمسائية في يوم عرفة من 04:00 عصرًا حتى 07:00 مساءً، فيما يتواصل العمل خلال الفترة المسائية من 03:00 عصرًا حتى 07:00 مساءً، أما مقصب المنامة، فسيعمل طيلة أيام العيد من الساعة 06:30 صباحًا حتى 4:00 عصرًا. 

ودعت الدائرة الجمهور إلى الالتزام بذبح الأضاحي في المقاصب الرسمية وعدم التعامل مع القصابين المتجولين، مؤكدة أن إدارة الرقابة والتفتيش ستقوم بمصادرة الأضاحي المذبوحة خارج النطاق القانوني وتحرير مخالفات بحق المخالفين، داعية للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم 80070.

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وأكدت جهوزية الشحنات الواردة إلى سوق المواشي والتزامها بمعايير السلامة، وأن فرق التفتيش تواصل مهامها لمتابعة الوضع الصحي للحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 

وأعدت الدائرة، ضمن استعداداتها للعيد، خطة شاملة لتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الأعياد، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، حيث تعمل فرق التفتيش على مدار الساعة.   

وأشارت الدائرة إلى أن مكتب التجارة الغذائية يواصل التنسيق مع دائرة الميناء والجمارك لضمان فحص الحاويات الغذائية وإتمام الإفراج عنها. كما يستمر العمل على استقبال تحويل الشحنات الغذائية لشركات عجمان عبر نظام "زاد" الاتحادي، مع تنظيم جداول تفتيش دقيقة لها.   

وأعلنت الدائرة إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو الجاري، على أن تُستأنف الرسوم في 9 يونيو 2025، كما قامت بتزيين شوارع الإمارة وميادينها بما يقارب 1050 لوحة مضيئة وعبارات تهنئة تعكس أجواء العيد.   

وذكرت إدارة الزراعة والحدائق العامة في الإمارة، أن الحدائق والمرافق العامة ستكون مفتوحة من 4:30 عصرًا حتى 11 مساءً.

المصدر: وام
عيد الأضحى
بلدية عجمان
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