مسالخ أبوظبي تعلن جاهزيتها لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

أكدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك، عبر أربعة مسالخ موزعة في مختلف مناطق المدينة، وضواحيها، تعمل يوميًا من الساعة 6:00 صباحًا حتى 5:30 مساءً، وذلك ضمن منظومة ترتكز على الصحة العامة، جودة الخدمة، وراحة المتعاملين.



وخصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي لتجهيز ذبائح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم ، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

وتوفر البلدية بدائل مرنة تتيح للجمهور إنجاز ذبائحهم بكل يسر، من خلال الحضور المباشر أو عبر تطبيقات الهواتف الذكية مثل: "ذبيحتي، وذبائح الجزيرة، وذبائح الإمارات، وحلال مزارعنا"، والتي تتيح اختيار نوع الذبيحة، وطلب التوصيل وفقاً لمعايير مريحة وآمنة.

وتلتزم بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أعلى المعايير الصحية في جميع المسالخ، بإشراف كوادر بيطرية متخصصة، لضمان توفير لحوم سليمة، وصالحة للاستهلاك، بما يعكس حرصها على سلامة المجتمع وراحته.