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«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال العيد

«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال العيد
4 يونيو 2025 12:25

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، الجدول الزمني للتواصل المرئي بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الوثبة والعين وذويهم، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وحددت دائرة القضاء، الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو وحتى الأحد 8 يونيو 2025، لتنفيذ جلسات التواصل المرئي، على أن تكون في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

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وتُجرى هذه الجلسات عبر تطبيق «نافذتي» الذكي، الذي يتيح للنزلاء التواصل مع أسرهم عن بُعد من خلال مراكز الشرطة المخصصة لذلك، والمجهزة بالوسائل التقنية الحديثة لتسهيل العملية وضمان سلاستها.

وتسهيلاً على ذوي النزلاء، يمكنهم حجز المواعيد إلكترونياً باستخدام منصات رقمية متاحة على مدار الساعة، تشمل منصةخدمات حكومة أبوظبي «تم»، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط: www.adpolice.gov.ae، على أن يتم إرسال الموافقة في رسالة نصية تتضمن الموعد ومركز الشرطة المحدد لإجراء الاتصال المرئي، بما يضمن انسيابية العملية وتنظيمها بدقة وسهولة.

المصدر: وام
عيد الأضحى
قضاء أبوظبي
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