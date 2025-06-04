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حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 225 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

حاكم عجمان
4 يونيو 2025 12:52

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 225 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في عجمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة؛ حيث انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان، على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم، ولمّ شملهم مع ذويهم وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في هذه الأيام المباركة والسعيدة.من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، الذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً أن إجراءات الإفراج عن المشمولين بالأمر ستتم فوراً ليعودوا إلى أسرهم.

 

 

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المصدر: وام
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