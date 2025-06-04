عبدالله بن زايد يهنئ مملكة البحرين بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مملكة البحرين الشقيقة، قيادة وحكومةً وشعباً، بمناسبة انتخاب المملكة عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 -2027.

وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، يعكس المساعي الحثيثة لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة لإحلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقة بأن مملكة البحرين، وباعتبارها ممثلاً للدول العربية في المجلس، ستضطلع بدور بارز في تعزيز الاستقرار بما يعكس موقعها ومكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتميّز دبلوماسيتها.