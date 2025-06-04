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علوم الدار

بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

حمدان بن محمد
4 يونيو 2025 13:54

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» وتزامناً مع عيد الأضحى، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
قروض الإسكان
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