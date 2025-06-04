بتوجيهات محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» وتزامناً مع عيد الأضحى، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

بتوجيهات محمد بن راشد، تزامناً مع عيد الأضحى، حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 303 مواطناً من سداد قروض إسكان بقيمة 101 مليون درهم. pic.twitter.com/BAMIus7qDy — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 4, 2025