"جمارك دبي" تكشف عن تسهيلات استثنائية لاستقبال أفواج الحجاج العائدين

أعلنت جمارك دبـي جاهزيتها لاستقبال أفواج الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة وذلك عبر تجهيزات وتسهيلات استثنائية لتعزيز انسيابية حركتهم بمطارات دبـي، بما يحقق سعادتهم ويخفف الأعباء عليهم.

وأوضحت جمارك دبي في بيان لها اليوم أنها فتحت مساراً خاصاً فـي منطقة تفتيش الحقائب اليدوية موازية لـ"كاونترات" الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المخصصة لتخليص مرور الحجاج سريعاً، وتحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه فـي كل مبنى من مبانـي مطار دبـي الدولي ومراعاة قربه من بوابات الخروج لتحقيق سرعة إنجاز عالية فـي صالة القادمين علاوة على تحديد بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لضمان عدم اختلاطهم مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك.

ونوهت إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتوفير مسعف في صالة جمارك دبي بالمطار تحسباً لأي عارض صحي.وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين فـي جمارك دبـي إن لدينا تنسيقا متكاملا وعلى أعلى مستوى مع الشركاء الاستراتيجيين لاستقبال الحجاج العائدين إلى أرض الوطن موضحا أن جمارك دبـي أنجزت خطة عمل تضمن راحة الحجاج والتخفيف عليهم إلى أقصى الحدود.