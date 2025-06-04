الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منطقة الظفرة تعلن برنامج فعاليات عيد الأضحى

منطقة الظفرة تعلن برنامج فعاليات عيد الأضحى
4 يونيو 2025 14:47

أعلن فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، تنظيم برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في قاعات الأفراح على مستوى مدن منطقة الظفرة، وبحيث تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

  • منطقة الظفرة تعلن برنامج فعاليات عيد الأضحى

ويهدف برنامج العيد إلى إسعاد المجتمع وزوار المنطقة، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وصونها، وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة
خطة استباقية لـ 5600 رحلة بين مدن الشارقة في العيد

ويتضمن البرنامج مسابقات للكبار والصغار وجوائز قيمة للفائزين، بالإضافة إلى فقرات الألعاب الشعبية، وركن الأسر المنتجة والرسم، والنحت وتركيب الخرز وعروض الفرق الاستعراضية وفرق الحربية والشخصيات الكرتونية، والمجسمات المضيئة على المداخل والمماشي الرئيسية.

المصدر: وام
فعاليات
منطقة الظفرة
عيد الأضحى
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©