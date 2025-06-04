منطقة الظفرة تعلن برنامج فعاليات عيد الأضحى

أعلن فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، تنظيم برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في قاعات الأفراح على مستوى مدن منطقة الظفرة، وبحيث تبدأ من الساعة الخامسة مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

ويهدف برنامج العيد إلى إسعاد المجتمع وزوار المنطقة، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وصونها، وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي.

ويتضمن البرنامج مسابقات للكبار والصغار وجوائز قيمة للفائزين، بالإضافة إلى فقرات الألعاب الشعبية، وركن الأسر المنتجة والرسم، والنحت وتركيب الخرز وعروض الفرق الاستعراضية وفرق الحربية والشخصيات الكرتونية، والمجسمات المضيئة على المداخل والمماشي الرئيسية.