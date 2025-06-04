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مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال

مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال
4 يونيو 2025 15:18

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مجلس التوازن على شهادة آيزو ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، والتي تُمنح للمؤسسات الملتزمة بأعلى المعايير العالمية لضمان استمرارية العمليات خلال الأزمات والظروف الطارئة، وذلك في خطوة تعكس التزامه المتواصل بالتميز المؤسسي والجاهزية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة UAF الأميركية، قدرة مجلس التوازن على تنفيذ نظام متكامل لإدارة استمرارية الأعمال، ما يعزز من مرونته المؤسسية واستعداده لمواجهة التحديات التشغيلية دون التأثير على استمرارية الخدمات والمهام الاستراتيجية.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى شهادات المجلس السابقة ISO 37001:2016 لنظام إدارة مكافحة الرشاوى، وشهادة ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال، ما يعكس نهجاً متكاملاً يرتكز على الشفافية والامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر. وبهذه المناسبة، قال خليفة الهاملي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في مجلس التوازن، «يمثل حصول المجلس على شهادة استمرارية الأعمال وفق معيار ISO 22301 محطة محورية في منظومة التطوير المؤسسي للمجلس، حيث نؤمن أن الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وأن هذه الشهادة تعزز من ثقة شركائنا المحليين والدوليين في قدرات المجلس على مواصلة الأداء بكفاءة في مختلف الظروف والمتغيرات».

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وأضاف: «كما نفخر بحصول مجلس التوازن على شهادتي ISO 37001 لمكافحة الرشاوى وISO 37301 لنظام الامتثال، ما يعكس تكامل منظومتنا في هذه المجالات، وتؤكد التزامنا الراسخ بتطبيق نموذج مؤسسي وطني متقدم، يرتكز على الكفاءة والجاهزية والموثوقية، ويتبع أعلى معايير الحوكمة والتميز المؤسسي، بما يخدم رؤية دولة الإمارات المستقبلية، ويدعم طموحاتها في بناء مؤسسات ذات رؤيا مستقبلية». ويؤكد مجلس التوازن التزامه المستمر بتعزيز منظومته المؤسسية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ودعم مستهدفات الدولة في تحقيق التميز، وضمان الاستدامة المؤسسية في كافة عملياته ومبادراته الاستراتيجية.

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