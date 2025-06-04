الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة إستونيا

نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة إستونيا
4 يونيو 2025 15:41

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بأبوظبي، سعادة ماريا بلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة.

وأكد معاليه خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة والتفاهم التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والحرص المتبادل على تطوير مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبُل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التعليم، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار، والثقافة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجال الرقمي، الذي تُعرف إستونيا بريادته عالمياً.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة

وجرى استعراض المبادرات المشتركة في مجالات التسامح والتعايش، وأهمية تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتفاهم في العالم.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة ماريا بلوفاس عن شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيدةً بالدور البارز الذي تضطلع به دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وأكدت حرص بلادها على دفع التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الإمارات
إستونيا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©