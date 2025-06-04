نهيان بن مبارك يستقبل سفيرة إستونيا

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بأبوظبي، سعادة ماريا بلوفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة.

وأكد معاليه خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة والتفاهم التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والحرص المتبادل على تطوير مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبُل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التعليم، والتكنولوجيا الرقمية، والابتكار، والثقافة، إلى جانب تبادل الخبرات في المجال الرقمي، الذي تُعرف إستونيا بريادته عالمياً.

وجرى استعراض المبادرات المشتركة في مجالات التسامح والتعايش، وأهمية تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب، بما يسهم في ترسيخ قيم السلام والتفاهم في العالم.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة ماريا بلوفاس عن شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيدةً بالدور البارز الذي تضطلع به دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وأكدت حرص بلادها على دفع التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.