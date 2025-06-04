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«إسلامية الشارقة» تخصص 644 مصلى وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى

«إسلامية الشارقة» تخصص 644 مصلى وجامعاً لأداء صلاة عيد الأضحى
4 يونيو 2025 16:37

أكملت دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة استعداداتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك عبر تخصيص 644 مصلى وجامعاً موزعة على مدن الإمارة ومناطقها المختلفة، من بينها 454 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و104 في المنطقة الوسطى، و86 في المنطقة الشرقية.

وأكدت الدائرة استكمال جميع التجهيزات في المصليات والجوامع، والتي شملت أعمال النظافة العامة، والصيانة الوقائية، وفرش السجاد، وتركيب أجهزة التبريد والصوتيات، إلى جانب تخطيط الساحات الخارجية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، بما يضمن أداء الصلاة في أجواء روحانية وآمنة ومريحة.

وأوضحت الدائرة أنها نسّقت مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وعدد من الجهات المعنية في الإمارة لضمان سلامة وراحة المصلين أثناء تأدية شعائر العيد.

وفي إطار استجابتها لاحتياجات الأهالي، أنجزت الدائرة عدداً من المشاريع التطويرية في عدد من المصليات، شملت تحسين بيئة الصلاة في مصلى الذيد ومصلى الزبير ومصلى البرير الشمالي، من خلال تسوية الأرضيات وتركيب أرضيات من نوع «إنترلوك»، بما يسهم في تسهيل حركة المصلين، لاسيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

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وخصّصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين بالعربية، شملت اللغات الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية، إلى جانب تخصيص ترجمة فورية لخطبة العيد بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، في مسجد الإمام أحمد بن حنبل بمنطقة الجزات.

وتقام صلاة العيد عند الساعة 05:44 صباحاً في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و05:42 صباحاً في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، و05:43 صباحاً في منطقتي المدام ومليحة، فيما تُقام في المنطقة الشرقية عند الساعة 05:41 صباحاً.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار رؤية الإمارة الحضارية ورسالتها السامية في رعاية الشعائر الدينية، وتوفير بيئة إيمانية تليق بمقام الصلاة، بما يعين المصلين على أداء عباداتهم بكل طمأنينة وسكينة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف أن الدائرة تنظم ضمن برنامجها التوعوي سلسلة من الدروس والمحاضرات في جميع مساجد الإمارة، تتناول فضائل الأعمال في العشر من ذي الحجة، وأحكام الأضحية وسنن العيد، بما يسهم في رفع الوعي الديني لدى مختلف فئات المجتمع.

المصدر: وام
إسلامية الشارقة
عيد الأضحى
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