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بلدية دبي تخصص 4 شواطئ عامة للعائلات خلال عيد الأضحى

بلدية دبي تخصص 4 شواطئ عامة للعائلات خلال عيد الأضحى
4 يونيو 2025 16:37

أعلنت بلدية دبي تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً على العائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وهي شواطئ جميرا 2 وجميرا 3 وأم سقيم 1 وأم سقيم 2.

وأوضحت البلدية أن تخصيص الشواطئ العامة في دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الأضحى سيعزز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع.

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 126 فردا مؤهلا بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. 

 

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وجهزت البلدية فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 100 فرد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ ومتابعة سير العمل.

وأكدت بلدية دبي حرصها على إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة شواطئ دبي خلال عطلة العيد أحد أفضل الوجهات السياحية في الإمارة وذلك انطلاقاً من التزامها بتوفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة مناسبة للعائلات ومشجعة لها على ارتياد الشواطئ العامة في دبي بما يعزز ويدعم جهودها في تقديم أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار. 

المصدر: وام
دبي
بلدية دبي
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