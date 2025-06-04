طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناُ، وتظهر السحب شمالاً وشرقاً، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:44، والمد الثاني عند الساعة 21:51.

الجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 04:23.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 07:08.

الجزر الأول عند الساعة 11:14، والجزر الثاني عند الساعة 00:38.