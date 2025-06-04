الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
4 يونيو 2025 16:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناُ، وتظهر السحب شمالاً وشرقاً، رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:44، والمد الثاني عند الساعة 21:51.
الجزر الأول عند الساعة 14:13، والجزر الثاني عند الساعة 04:23.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36، والمد الثاني عند الساعة 07:08.
الجزر الأول عند الساعة 11:14، والجزر الثاني عند الساعة 00:38.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة
المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©