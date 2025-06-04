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الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك

الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الأضحى المبارك
4 يونيو 2025 17:02

أكّد "الإسعاف الوطني" التابع لقيادة الحرس الوطني رفع مستوى الجاهزية والاستعداد ضمن خططه الاستباقية استعداداً لعطلة عيد الأضحى المبارك لضمان الاستجابة الفاعلة للبلاغات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية.

 

تتضمن خطة الإسعاف الوطني تعزيز التغطية الميدانية من خلال زيادة انتشار الفرق الإسعافية والمركبات والمعدات، إلى جانب دعم الموارد البشرية في غرف العمليات، مع التركيز على المواقع الحيوية والمناطق العامة التي تشهد عادةً كثافة سكانية وتجمعات، مثل الجوامع ومصليات العيد، المسالخ، الشواطئ، الحدائق العامة، المراكز التجارية، والمواقع السياحية.

يأتي ذلك في إطار جهود "الإسعاف الوطني" المتواصلة لتعزيز الاستجابة السريعة للحالات الطارئة والحوادث المرورية والإصابات المحتملة خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية، وذلك بالتنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في منظومة الطوارئ والسلامة العامة.

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وفي هذا السياق، شدّد "الإسعاف الوطني" على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية والقيادة بحذر، خاصة في أوقات الذروة ودعا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم خلال الاحتفالات، وتفادي تعريضهم للمخاطر مثل الغرق، حوادث الدهس، السقوط، أو التعرض للحروق الناتجة عن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات.

وحث الجمهور على عدم التردد في الاتصال بخدمة طوارئ الإسعاف عبر الرقم 998 في حال حدوث أي طارئ يتطلب تدخلاً إسعافياً فورياً.

يذكر أن "الإسعاف الوطني" يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، من خلال كوادر إسعافية مؤهلة وأسطول حديث من المركبات المجهزة بأحدث المعدات، بما يضمن تقديم رعاية طبية طارئة وفق أعلى المعايير العالمية لمرحلة ما قبل المستشفى.

المصدر: وام
عيد الأضحى
الإسعاف الوطني
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