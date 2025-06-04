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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
4 يونيو 2025 17:23

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وقال "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.7 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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