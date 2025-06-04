أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وقال "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.7 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 44.7 درجة مئوية في حتا (دبي) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest temperature recorded over the country today is 44.7°C in Hatta (Dubai) at 15:00 UAE Local time. pic.twitter.com/9Fbc1MyOlY — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) June 4, 2025