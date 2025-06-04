الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حجاج برنامج «الشبهانة» يصلون إلى الأراضي المقدسة ويواصلون أداء مناسكهم بكل يسر

حجاج برنامج «الشبهانة» يصلون إلى الأراضي المقدسة ويواصلون أداء مناسكهم بكل يسر
4 يونيو 2025 19:19

تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عبر مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، برنامج زايد للحج لموسم 1446هـ / 2025م والذي أطلق عليه اسم "الشبهانة" تيمّناً بـ"غافة الشبهانة" الواقعة في منطقة الظفرة، والتي تُعد من أقدم الأشجار المعمّرة في دولة الإمارات، ورمزًا للأصالة والجذور الراسخة والتسامح والعطاء المستدام.
وقد وصل حجاج برنامج "الشبهانة" إلى الأراضي المقدسة، وهم يواصلون أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والسكينة، وسط متابعة دقيقة من الفرق المختصة، بما يضمن لهم رحلة حج ميسّرة وآمنة، تعكس قيم البرنامج وأهدافه السامية.
يهدف البرنامج إلى تقديم رحلة حج متميزة لحجاج دولة الإمارات، وفق أعلى معايير التنظيم والخدمة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في رعاية ضيوف الرحمن.وراعى البرنامج احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المستعصية ومرافقيهم، من خلال توفير كل سبل الراحة والدعم لهم، سواء من حيث السكن المناسب، أو النقل الميسر، أو المتابعة الصحية المستمرة، بما يعزز من جودة الرعاية، ويُمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
يرافق الحجاج في هذا البرنامج نخبة من الوعاظ والمفتين لتقديم التوعية الدينية لأداء المناسك، والإجابة عن استفساراتهم الشرعية إضافة إلى كادر طبي متكامل بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك لتأمين الرعاية الصحية والمتابعة الطبية المستمرة طوال فترة الحج.

أخبار ذات صلة
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
المصدر: وام
حجاج بيت الله الحرام
موسم الحج
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©