حمدان بن زايد يزور منزل أبناء المرحوم عبيد مريمان العامري في مدينة زايد

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، منزل أبناء المرحوم عبيد مريمان العامري في مدينة زايد، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المجتمعي، وتفقد أحوال المواطنين.

ورحب أبناء العامري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معربين عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق العلاقة التي تجمع بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، والمبنية على نهج التواصل المستمر، والذي لا تعيقه حواجز أو فواصل، تجسيداً لقيم التلاحم الوطني والروابط الاجتماعية المتينة بين القيادة والمجتمع.

وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين. وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، منوهاً بسعي القيادة الرشيدة لتوفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.