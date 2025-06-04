الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إخلاء جوي طارئ من ناقلة نفط في المياه الإقليمية للدولة

إخلاء جوي طارئ من ناقلة نفط في المياه الإقليمية للدولة
4 يونيو 2025 21:40

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني من تنفيذ عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم ناقلة نفط تابعة لجزر المارشال، وذلك أثناء وجودها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.
وقد نُفذت عملية الإخلاء الجوي للمصاب، وهو رجل في العقد الخامس من العمر، حيث تبين أنه يعاني من إصابة خطيرة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وتم نقله بشكل طارئ إلى أحد مستشفيات الدولة لتلقي الرعاية
الطبية اللازمة.
ودعت قيادة الحرس الوطني الجمهور إلى الاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرس الوطني
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©