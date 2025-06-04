إخلاء جوي طارئ من ناقلة نفط في المياه الإقليمية للدولة

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني من تنفيذ عملية إخلاء طبي لأحد أفراد طاقم ناقلة نفط تابعة لجزر المارشال، وذلك أثناء وجودها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وقد نُفذت عملية الإخلاء الجوي للمصاب، وهو رجل في العقد الخامس من العمر، حيث تبين أنه يعاني من إصابة خطيرة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وتم نقله بشكل طارئ إلى أحد مستشفيات الدولة لتلقي الرعاية

الطبية اللازمة.

ودعت قيادة الحرس الوطني الجمهور إلى الاتصال بخط طوارئ البحث والإنقاذ (995) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتطلب المساعدة أو التدخل.