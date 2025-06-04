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عبدالله بن زايد ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ورئيس وزراء مونتينيغرو يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
4 يونيو 2025 23:18

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون المشترك في القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين، وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بالعلاقات المتنامية والمزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو.
كما بحث سموه ومعالي ميلويكو سباجيك، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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