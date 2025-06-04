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حجاج موظفي حكومة دبي يتوجهون إلى منى

حجاج موظفي حكومة دبي يتوجهون إلى منى
5 يونيو 2025 01:39

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن حجاج موظفي حكومة دبي توجهوا أمس إلى مشعر منى، وذلك في إطار استعداداتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط متابعة وإشراف من اللجنة المنظمة لتسهيل أداء الفريضة بكل يسر وسهولة.
وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، رئيس حجاج موظفي حكومة دبي لعام 2025، أن الدائرة حرصت على تهيئة كافة الترتيبات اللازمة منذ وصول الحجاج إلى الديار المقدسة، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة. وأضاف أن اللجنة المنظمة عملت على توفير حافلات مخصصة لنقل الحجاج إلى مشعر منى، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والدعم الطبي والإرشادات الدينية، مشيداً بروح التعاون والمسؤولية التي أبداها جميع الحجاج في الالتزام بالتعليمات وتنفيذ البرامج المقررة.

 

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