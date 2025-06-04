«التنمية الأسرية» تتابع شؤون الحجاج من كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)



تابعت مؤسسة التنمية الأسرية باهتمامٍ شديدٍ شؤون الحجاج، لا سيما كبار المواطنين، للاطمئنان على أحوالهم في مطار زايد الدولي قبيل مغادرتهم لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن جهودها المجتمعية.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديم المساندة لهذه الفئة الغالية، والدعم المعنوي والإرشادات اللازمة التي تُسهم في المحافظة على سلامتهم وأمانهم في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن متابعة شؤون الحجاج، خصوصاً من كبار المواطنين، تأتي انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة المجتمعية والإنسانية، والحرص الدائم على دعمهم في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية، حيث تم الحرص على توديعهم في أجواء أسرية دافئة تُشعرهم بالاهتمام والرعاية، وتعكس قيم التراحم والتلاحم التي تُجسدها رؤية القيادة الرشيدة التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأكدت أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للرؤية الملهمة والدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تُولي اهتماماً بالغاً بكبار المواطنين، وتحرص دائماً على توفير كل سبل الرعاية والاهتمام لهم، انطلاقاً من إيمان سموها العميق بدورهم في بناء الوطن، وحقهم في حياة كريمة تملؤها الراحة والسكينة، في مختلف الظروف والمناسبات».

وأضافت: نحن في مؤسسة التنمية الأسرية نؤمن بأن توفير الدعم المعنوي والإرشادي للحجاج، لا سيما من الفئات العمرية الكبيرة، يُسهم بشكل مباشر في تعزيز شعورهم بالأمان، ويمنحهم راحة نفسية تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مشيرة إلى حرص فريق المؤسسة على تقديم النصح والتوجيه، وتوزيع الكتيبات الإرشادية التي تتضمن أهم التعليمات الصحية والسلوكية أثناء أداء الفريضة لضمان شعورهم بالأمان والاستقرار النفسي.

وأكدت الرميثي أن هذه المبادرة تُعد جزءاً من منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تنفذها مؤسسة التنمية الأسرية لدعم الأسرة في مختلف مراحل حياتها، من خلال تقديم خدمات نوعية تعزّز جودة الحياة، وترسخ قيم التماسك الأسري، وتدعم الفئات المجتمعية كافة، لا سيما كبار المواطنين، انطلاقاً من رؤية المؤسسة السامية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومترابط يحقق السعادة والاستقرار لجميع أفراده.

وثمنت التعاون البنَّاء مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مؤكدةً أن تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة العمل التكاملي، ويُعزّز من كفاءة الجهود المبذولة في خدمة المواطنين، بما يعكس قيم التضامن والتلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي.