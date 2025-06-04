قائد الحرس الوطني يكرم أعضاء المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ

أبوظبي ( الاتحاد)



كرم اللواء ركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، أمس على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ (COSPAS-SARSAT)، عدداً من أعضاء المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ والشركاء الإعلاميين، تقديراً لجهودهم البارزة ومساهماتهم الفاعلة في إنجاح أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات.

وشمل التكريم عدداً من الممثلين الدوليين والكوادر التنظيمية والإعلامية، تقديراً لدورهم في دعم فعاليات المؤتمر وتوصيل رسالته على المستويين المحلي والدولي، وأهمية الشراكة متعددة الأطراف في تعزيز الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.