«تريندز» يستعرض إنجازات النصف الأول من 2025 وخططه المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)



نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات خلوة بحثية ذكية بمقره في أبوظبي، استعرض خلالها أبرز إنجازاته في النصف الأول من عام 2025، وناقش خططه المستقبلية للمرحلة المقبلة.

واستعرضت الخلوة، التي رأسها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجمعت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والباحثين والخبراء في المركز، حصاد ستة أشهر من العمل الدؤوب في مجالات البحث العلمي، وإدارة المؤتمرات، والشراكات الاستراتيجية، والتوزيع والمعارض، مؤكدة التزام المركز بتعزيز دوره كمؤسسة فكرية رائدة.

وافتتح الخلوة الدكتور محمد العلي، مؤكداً أن الخلوة البحثية، التي يعقدها المركز تشكّل محطة استراتيجية مهمة لتقييم الأداء وتحديد مسارات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2025 يجسّد روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي.

وأوضح الدكتور العلي أن «تريندز» نفّذ أكثر من 600 نشاط بحثي وفكري خلال ستة أشهر، توزعت بين تقارير، واستطلاعات، وفعاليات محلية ودولية، ومذكرات تعاون، مؤكداً أن هذا الزخم يعكس المكانة المتنامية للمركز على المستويين المحلي والعالمي.

وقال: نجحنا في ترسيخ موقع «تريندز» كمركز معرفي مستقل يحمل رؤية واضحة، ويسهم في رصد وتحليل التحولات الإقليمية والدولية. وقد كان لنا حضور لافت كشريك معرفي في قمم دولية كقمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى جولات أوروبية في باريس وبرلين وروما، شكلت جزءاً من استراتيجية التمدد الذكي لبناء الجسور وتعزيز الأثر». وأشار إلى أن المركز واصل، بالتوازي، دوره من خلال مشروعات نوعية كمؤشر الشباب، والمسح الميداني لتجربة انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المبادرات المعرفية التي تدعم صانع القرار وتستند إلى منهجية علمية دقيقة.

وشدّد على أن الخلوة البحثية هذا العام ليست فقط مناسبة لتأمل الأرقام، بل لقراءة المعنى خلف الأثر، وتعزيز قيم الابتكار والتكامل والتميز التي تميّز عمل «تريندز»، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة وتوسيع الشراكات البحثية، إلى جانب تعزيز الحضور في مناطق استراتيجية.







الإنجازات

الأرقام الصادرة عن المركز خلال الأشهر الستة الماضية أظهرت أن إجمالي الإصدارات العلمية بلغ 29 إصداراً، تنوعت بين 18 كتاباً أصلياً (منها ما هو قيد الترجمة أو المراجعة)، و13 كتاباً مترجماً، بالإضافة إلى إصدارات أخرى.

وتفصيلاً، شملت الإنجازات في مجال النشر العلمي سلسلة اتجاهات استراتيجية، واقتصادية، واتجاهات حول الإسلام السياسي، وسلسلة اتجاهات الذكاء الاصطناعي، وأوراقاً سياسية، وموسوعة الإخوان المسلمين (إصداران).

وبيّن رؤية المركز عبر خطة عمل للأشهر الستة المقبلة تتضمن 42 إصداراً جديداً، منها 5 كتب مترجمة من موسوعة الإخوان المسلمين. وتتضمن الأهداف المستقبلية للقسم أيضاً التجهيز لمعرض العين للكتاب 2025 ومعرض الشارقة للكتاب 2025، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الخارجية لتزويدها بإصدارات علمية جديدة.



زخم في البحوث

في مجال إدارة البحوث، حقق المركز إنجازات بارزة، حيث بلغ إجمالي الأوراق البحثية خلال ستة أشهر 101 ورقة، منها 40 ورقة باللغة العربية و61 ورقة باللغة الإنجليزية.

واستعرضت الخلوة بالتفصيل خطة عمل قسم دراسات الإسلام السياسي لعام 2025.

إلى ذلك، أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» إنشاء إدارة الدراسات السياسية المتقدمة، وستطلق هذه الإدارة منتجات جديدة مثل «سناب شوتس»، وهو منتج جديد للموقع يعرض تحليلات سريعة ومكثفة للقضايا السياسية. كما سيتم إطلاق مجلة «AI and Political Science Journal» (مجلة الذكاء الاصطناعي والعلوم السياسية). ومن بين المبادرات الأخرى «Thoughtism Hub Podcast» و«سلسلة فكرومولوجي».

أشار مركز تريندز إلى نشر أكثر من 15 دراسة عبر منصات «تريندز» والشبكات العالمية. وقد أعادت مؤسسات إعلامية عالمية نشر أكثر من 15 مقالة أو مقتطفاً من دراسات المركز.

وضمن جهود مجلس شباب تريندز لتعزيز ثقافة البحث والإبداع بين الشباب، أطلق المجلس النسخة الجديدة من جوائز تريندز المستقبلية، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة في دولة الإمارات من إبراز مواهبهم في الكتابة البحثية والإبداع الأكاديمي.

وفي الخلوة البحثية، تم الإعلان عن تسجيل مكتب قطاع تريندز دبي أداءً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الأعمال المنفذة 608 نشاطات.

وعلى الصعيد الدولي، امتدت النشاطات العالمية لقطاع تريندز دبي إلى 12 دولة، مما يعكس التوسع في الحضور الخارجي، وكان من أبرز المشاركات الدولية الحضور كشريك معرفي في قمة الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت أبرز الإنجازات المسح الميداني لمقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي لعام 2024، وسلسلة استطلاعات رأي محلية ودولية ضمن مؤشر الشباب.

وفي جردة حصاد الأشهر الستة الأولى، افتتح «تريندز» 3 مكاتب جديدة هذا العام، وبذلك، أصبح لتريندز 21 مكتباً دولياً منتشراً حول العالم.

وفي إطار خطة الشراكات الاستراتيجية للنصف الثاني من عام 2025، يهدف المركز إلى تعزيز حضوره العالمي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مراكز بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات استثمارية. وتشمل الأهداف توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة، وإطلاق 25 مشروعاً بحثياً مشتركاً. واستعرضت الخلوة أجندة حافلة بالفعاليات والمؤتمرات الدولية للنصف الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الفعاليات 48 فعالية.